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Beşiktaş, Isimat-Mirin'i açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in transferi konusunda görüşmelerin başladığını...

Beşiktaş, Isimat-Mirin'i açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in transferi konusunda görüşmelerin başladığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüp, Fransız stoperin yarın saat 06.45'te İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceğini bildirdi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat-Mirin'in kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır. Nicolas Isimat-Mirin, yarın sabah 06.45'te İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek" denildi.

DHA

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