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Beşiktaş Isimat-Mirin'i açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş Isimat-Mirin'i açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin'e başarılar dileriz."

DHA

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