Beşiktaş - İstikbal Mobilya Kayserispor maçından notlar

- Avcı'dan 5 değişiklik

- N'Koudou 8 maç aranın ardından 11'de

- Ruiz takımını yalnız bırakmadı

- Burak Yılmaz'dan Emre Demir'e ilgi

Süper Lig'de 13'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Slovan Bratislava maçının 11'inde 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Necip Uysal'ın yerine Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup'un yerine Atiba Hutchinson, Rebocho'nun yerine N'Koudou, Boyd'un yerine Ljajic ve Umut Nayir'in yerine Burak Yımaz'ı sahaya sürdü.

Kaleyi Karius'a emanet eden Avcı, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Vida, Roco ve Caner Erkin'den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Atiba ile Elneny'i görevlendiren Avcı, hücum hattında ise Diaby, Ljajic ve N'Koudou 3'lüsüne şans tanıdı. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise perşembe günü dinlendirdiği Burak Yılmaz oldu.

N'KOUDOU 8 MAÇ ARANIN ARDINDAN 11'DE

Siyah beyazlılarda İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesine 11'de başlayan Kevin N'Koudou, 8 maç sonra ilk 11'de forma şansı buldu. 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynanan iki maç ve Slovan Bratislava karşısında, Süper Lig'de de Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında sakatlığı gerekçesiyle forma giyememişti. Böylece 6 maç kaçıran N'Koudou daha sonra Süper Lig'de oynanan Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında da sonradan oyuna dahil olmuştu. N'Koudou, İttifak Holding Konyaspor karşısında gol atarak ve Bratislava maçında da asisti yaparak takımının galibiyetlerinde önemli rol oynamıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı da Kayserispor karşısında oyuncusunu 11'de görevlendirdi.

REBOCHO 3 MAÇ SONRA KULÜBEDE

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Pedro Rebocho, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına yedek kulübesinde başladı. Sezon başında formayı almakta zorlanan Portekizli sol bek, daha sonra gösterdiği performansla Avcı'nın vazgeçilmez isimlerinden birisi haline gelmişti. Rebocho, son olarak Braga ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçına yedek kulübesinde başlamış, daha sonra ligde Denizlispor ve Konyaspor ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovan Bratislava maçlarında 11'de görev almıştı.

RUIZ TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Siyah beyazlı ekipte sakatlığı gerekçesiyle forma giyemeyen savunma oyuncusu Victor Ruiz, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. İspanyol stoper, İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesinde tribündeki yerini aldı.

ÇEBİ'DEN BERNA GÖZBAŞI'NA FORMA

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kayserispor maçı öncesinde sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı'na Kayseri ilinin plaka kodu olan 38 numaralı Beşiktaş forması hediye etti.

ENGELLİLER GÜNÜ UNUTULMADI

Öte yandan siyah beyazlı ekip, mücadele öncesinde 3 Aralık Engelliler Günü'nü unutmadı. Beşiktaşlı oyuncular, mücadele öncesinde seremoniye, "Engelleri ve ön yargıları birlikte aşalım" pankartıyla çıktı.

BURAK YILMAZ'DAN EMRE DEMİR'E İLGİ

Mücadele öncesinde siyah beyazlı ekibin kaptanı Burak Yılmaz, İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç oyuncusu Emre Demir ile başlama düdüğü çalmadan bir süre sohbet etti. Tecrübeli golcü, Süper Lig'in gol atan en genç futbolcusu olan Demir ile sohbet ettikten sonra sarılarak başarılar diledi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA