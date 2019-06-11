Abdullah Avcı'nın resmi sözleşmeye imza atmasının ardından transfer çalışmalarına start veren Beşiktaş, ilk büyük sürprizini Vincent Aboubakar ile yaptı. Peki Aboubakar kimdir? İşte tüm detaylar...

Kamerunlu santraforun kiralık transferi için Porto ile temaslara başladı ancak Portekiz kulübü Marega'nın olası transferinden dolayı Aboubakar'ın transfer sürecine sıcak bakmıyor.

Bizzat Serdal Adalı ve Umut Güner ikilisinin yürüttüğü transfer operasyonunda Aboubakar'ı 1 yıl kiralık olarak transfer etmeyi düşünen siyah-beyazlı yönetim, Kamerunlu futbolcu ile de görüştü ancak "Porto ile görüşün" cevabını aldı.

Porto ile masaya oturan siyah-beyazlıyönetim, Portekiz kulübüne 2 milyon euro kiralama ücreti teklif etti ancak bu teklif de reddedildi. UEFA ile FFP anlaşmasından dolayı kadrosundaki futbolcuları elden çıkartarak gelir yaratmaya çalışan Porto, Militao (50 milyon euro) ve Felipe (22 milyon euro) ardından da Marega'yı da satarak rahatlamak istiyor.

Marega'nın olası satış durumundan dolayı Vincent Aboubakar'ı kadrosunda tutmak isteyen Porto, Kamerunlu futbolcu için gelen teklifleri de reddediyor.

19 GOL 4 ASİST

Peki Aboubakar kimdir? Siyah-beyazlılar, 2016 yılında 2.5 milyon euroya kiraladığı Kamerunlu futbolcu, çıktığı 38 maçta 19 gol atıp 4 de asist yapmıştı.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

Geçtiğimiz sezon çapraz bağları koptuğu için Porto'da sadece 11 maça çıkabilen tecrübeli futbolcu, 4 gol 1 asistle oynamıştı.

VINCENT ABOUBAKAR KİMDİR?

22 Ocak 1992'de Kamerun'un Yaounde şehrine dünyaya gelen Aboubakar, profesyonel kariyerine 2009 yılında memleketinin Cotonsport takımında başladı ve 18 yaşında ilk kez giydiği A takım formasıyla 15 maçta attığı 7 golle şehrin genç kahramanı olarak dikkatleri çekti.

Tottenham gibi Premier Lig ekiplerinden de teklif almasına rağmen Avrupa’daki kariyerine Fransa’da başlamayı tercih edip 2010'da Valenciennes’in yolunu tuttu.

Üç yıl Valeciennes forması giyen Aboubakar, 2013 yılında bir başka Fransız ekibi Lorient'e transfer oldu.

Lorient formasıyla başarılı bir dönem geçiren Aboubakar, 2014 yılında ise 3 milyon avro karşılığımda Porto'ya katıldı. 2010 yılından bu yana Kamerun Milli Takımı'yla 43 maça çıkıp 13 gol atan 24 yaşındaki santrfor, geride bıraktığımız 2 sezonda Porto formasını terletti.

NASIL BİR OYUNCU?

Peki Aboubakar kimdir? 1.82 boyunda ve güçlü bir fiziğe sahip olan Aboubakar, oyun tarzıyla Beşiktaş'ın eski oyuncusu Demba Ba'yı andırıyor: Çabukluğu ve kuvvetiyle dikkat çeken Aboubakar, koşularıyla savunmanın dengesini bozup toplu oyunda stoperlere sırtını dönerek takımını ileri taşıyabiliyor.

Kamerunlu golcü, sezileri ve atletizmiyle pozisyona girmekte zorlanmıyor. Etkili şutlarının yanı sıra kafa vuruşlarıyla dikkat çeken Aboubakar'ın maç başına gol ortalaması, bitiricilik konusunda hala seviye atlayabileceğini gösteriyor.

24 yaşındaki forvetin pozisyonu için en ilginç özelliği ise asistleri. Özellikle yıldızının parladığı Lorient ve Porto formalarıyla son üç sezonda yaptığı asist sayısı 15. Genç oyuncu sırtı rakibe dönükken ya da topla yüzünü savunmacılara döndüğü anlarda doğru ve çabuk pas tercihleri yaparak arkadaşlarına fırsat yaratabiliyor. Pek çok santrforun aksine yalnızca kaleyi düşünerek oynamıyor.

Lorient’deki teknik direktörü Christian Gourcuff’ün “güven duygusunu çok önemseyen ve her zaman desteklenmek isteyen bir oyuncu” olarak tanımladığı Aboubakar’ın Şenol Güneş yönetiminde gelişme göstermesini beklemek yanlış olmaz.

NE YAPTI?

Peki Aboubakar kimdir? Genç yıldız Avrupa kariyerinde henüz tam anlamıyla aradığını bulabilmiş değil: Valenciennes’deki ilk sezonunda yalnızca 17 lig maçına çıkıp 1 gol atabilen Aboubakar, burada en parlak performansını 31 maçta 8 gol atıp 6 asist yaptığı 2011-12 sezonunda gösterdi. Sonraki sezon 30 maçta 3 gol 2 asistte kalmasıyla Fransız kulübüyle yolları ayrıldı.

Sonraki sezon bonservis bedeli ödemeden kendisini kadrosuna katan Lorient’de golcü olarak en iyi sezonunu yaşadı. 35 maçta 16 gol atıp 8 asist yaptığı 2013-14 sezonunda kulübünün o sezon ligde attığı gollerin yarısına katkı bulundu ve turuncu-siyahlıların ligi sekizinci sırada bitirmesinde başrolü oynadı. Ardından da yaz transfer döneminde 3 milyon euro karşılığında Porto’nun yolunu tuttu.

Peki Aboubakar kimdir? Porto’ya gelmesiyle ilk kez üst sıralar için mücadele eden ve Avrupa kupalarında oynayan bir takımın formasını giyen Aboubakar, burada özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki üretkenliyle dikkat çekti: 24 yaşındaki oyuncunun son iki sezonda çıktığı 10 Devler Ligi karşılaşmasında 6 golü ve 2 asisti bulunuyor. Diğer yandan, tüm turnuvalara bakıldığında maç başına gol ortalaması hala kendisinden beklenen seviyeye çıkmış değil. Porto formasıyla çıktığı 62 maçta attığı 26 gol kötü olmasa da futbolculuk yetenekleri daha fazlasını vaat ediyor.