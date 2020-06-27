Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu 26 Haziran
2019-2020 Süper Lig 29. hafta maçında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2019-2020 Süper Lig 29. hafta maçında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 29. hafta maçında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 26.06.2020 21:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
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Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu:
|Beşiktaş
|İttifak Holding Konyaspor
|3
|0
Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
26.06.2020 21:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Zorbay Küçük(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Kamil Çetin(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Keleş(dördüncü Hakem), Ümit Öztürk(var), Yakup Özhan(avar)
Beşiktaş
Beşiktaş İlk 11
30. Ersin Destanoğlu, 4. Vıctor Ruız Torre, 13. Atıba Hutchınson, 15. Mohamed Naser Elsayed Elneny, 17. Burak Yılmaz, 19. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 24. Domagoj Vıda, 27. Jeremaın Marcıano Lens, 33. Rıdvan Yılmaz, 77. Gökhan Gönül, 92. Abdoulay Dıaby
Yedekler
97. Utku Yuvakuran, 3. Enzo Pablo Roco Roco, 9. Güven Yalçın, 11. Tyler Domınıc Boyd, 12. Erdoğan Kaya, 20. Necip Uysal, 26. Dorukhan Toköz, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 88. Caner Erkin, 99. Kevın Prınce Boateng
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
Burak Yılmaz,40.dk (f), Abdoulay Dıaby,45+2.dk (f), Jeremaın Marcıano Lens,53.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Rıdvan Yılmaz 86.dk, Sarı Kart Domagoj Vıda 33.dk, Sarı Kart Tyler Domınıc Boyd 87.dk
Oyundan Çıkanlar
Atıba Hutchınson 70.dk, Jeremaın Marcıano Lens 70.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 70.dk, Mohamed Naser Elsayed Elneny 84.dk, Abdoulay Dıaby 78.dk
Oyuna Girenler
Necip Uysal 70.dk, Tyler Domınıc Boyd 70.dk, Kevın Prınce Boateng 70.dk, Kartal Kayra Yılmaz 84.dk, Güven Yalçın 78.dk
İttifak Holding Konyaspor İlk 11
17. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 5. Selim Ay, 6. Jens Jonsson, 7. Ömer Ali Şahiner, 8. Marko Jevtovıc, 10. Rıad Bajıc, 11. Denı Mılosevıc, 15. Uğur Demirok, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 25. Alper Uludağ, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
1. Serkan Kırıntılı, 61. Mücahit Atalay, 2. Volkan Fındıklı, 4. Ali Turan, 14. Marın Anıcıc, 19. Levan Shengelıa, 21. Faruku Mıya, 87. Ferhat Öztorun, 88. Erdon Dacı, 99. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo
Teknik Sorumlu
Bülent Korkmaz
Goller
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Kartlar
Kırmızı Kart Amır Hadzıahmetovıc 15.dk
Oyundan Çıkanlar
Selim Ay 46.dk, Ömer Ali Şahiner 61.dk, Rıad Bajıc 78.dk, Denı Mılosevıc 61.dk, Marko Jevtovıc 78.dk
Oyuna Girenler
Marın Anıcıc 46.dk, Faruku Mıya 61.dk, Erdon Dacı 78.dk, Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo 61.dk, Volkan Fındıklı 78.dk
Süper Lig 29. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Başakşehir FK
|28
|17
|8
|3
|54
|26
|59
|28
|2
|Trabzonspor
|28
|16
|9
|3
|64
|31
|57
|33
|3
|Sivasspor
|28
|15
|8
|5
|50
|31
|53
|19
|4
|Galatasaray
|28
|14
|9
|5
|47
|25
|51
|22
|5
|Beşiktaş
|29
|15
|5
|9
|49
|35
|50
|14
|6
|Alanyaspor
|28
|12
|8
|8
|46
|29
|44
|17
|7
|Fenerbahçe
|28
|12
|7
|9
|48
|37
|43
|11
|8
|Göztepe
|28
|10
|7
|11
|33
|35
|37
|-2
|9
|Antalyaspor
|28
|9
|9
|10
|34
|45
|36
|-11
|10
|Gaziantep FK
|28
|8
|10
|10
|40
|45
|34
|-5
|11
|Kasımpaşa
|28
|9
|5
|14
|42
|51
|32
|-9
|12
|Gençlerbirliği
|28
|8
|7
|13
|35
|47
|31
|-12
|13
|Denizlispor
|28
|8
|7
|13
|27
|40
|31
|-13
|14
|Yeni Malatyaspor
|28
|7
|7
|14
|41
|43
|28
|-2
|15
|Çaykur Rizespor
|28
|8
|4
|16
|29
|47
|28
|-18
|16
|Konyaspor
|29
|5
|12
|12
|24
|40
|27
|-16
|17
|Kayserispor
|28
|6
|7
|15
|31
|64
|25
|-33
|18
|MKE Ankaragücü
|28
|5
|9
|14
|25
|48
|24
|-23
Süper Lig 29. hafta Fikstür sonuçları
|26.06.2020
|Beşiktaş
|3-0
|Konyaspor
|27.06.2020
|Trabzonspor
|MKE Ankaragücü
|27.06.2020
|Fenerbahçe
|Yeni Malatyaspor
|27.06.2020
|Göztepe
|Alanyaspor
|28.06.2020
|Sivasspor
|Kayserispor
|28.06.2020
|Çaykur Rizespor
|Denizlispor
|28.06.2020
|Gaziantep FK
|Antalyaspor
|28.06.2020
|Başakşehir FK
|Galatasaray
|29.06.2020
|Gençlerbirliği
|Kasımpaşa
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