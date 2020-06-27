Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu 26 Haziran

2019-2020 Süper Lig 29. hafta maçında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 29. hafta maçında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 26.06.2020 21:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu: Beşiktaş İttifak Holding Konyaspor 3 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.06.2020 21:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Zorbay Küçük(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Kamil Çetin(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Keleş(dördüncü Hakem), Ümit Öztürk(var), Yakup Özhan(avar)

Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 4. Vıctor Ruız Torre, 13. Atıba Hutchınson, 15. Mohamed Naser Elsayed Elneny, 17. Burak Yılmaz, 19. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 24. Domagoj Vıda, 27. Jeremaın Marcıano Lens, 33. Rıdvan Yılmaz, 77. Gökhan Gönül, 92. Abdoulay Dıaby

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 3. Enzo Pablo Roco Roco, 9. Güven Yalçın, 11. Tyler Domınıc Boyd, 12. Erdoğan Kaya, 20. Necip Uysal, 26. Dorukhan Toköz, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 88. Caner Erkin, 99. Kevın Prınce Boateng

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Burak Yılmaz,40.dk (f), Abdoulay Dıaby,45+2.dk (f), Jeremaın Marcıano Lens,53.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Rıdvan Yılmaz 86.dk, Sarı Kart Domagoj Vıda 33.dk, Sarı Kart Tyler Domınıc Boyd 87.dk

Oyundan Çıkanlar

Atıba Hutchınson 70.dk, Jeremaın Marcıano Lens 70.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 70.dk, Mohamed Naser Elsayed Elneny 84.dk, Abdoulay Dıaby 78.dk

Oyuna Girenler

Necip Uysal 70.dk, Tyler Domınıc Boyd 70.dk, Kevın Prınce Boateng 70.dk, Kartal Kayra Yılmaz 84.dk, Güven Yalçın 78.dk

İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

17. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 5. Selim Ay, 6. Jens Jonsson, 7. Ömer Ali Şahiner, 8. Marko Jevtovıc, 10. Rıad Bajıc, 11. Denı Mılosevıc, 15. Uğur Demirok, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 25. Alper Uludağ, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

1. Serkan Kırıntılı, 61. Mücahit Atalay, 2. Volkan Fındıklı, 4. Ali Turan, 14. Marın Anıcıc, 19. Levan Shengelıa, 21. Faruku Mıya, 87. Ferhat Öztorun, 88. Erdon Dacı, 99. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo

Teknik Sorumlu

Bülent Korkmaz

Goller

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Kartlar

Kırmızı Kart Amır Hadzıahmetovıc 15.dk

Oyundan Çıkanlar

Selim Ay 46.dk, Ömer Ali Şahiner 61.dk, Rıad Bajıc 78.dk, Denı Mılosevıc 61.dk, Marko Jevtovıc 78.dk

Oyuna Girenler

Marın Anıcıc 46.dk, Faruku Mıya 61.dk, Erdon Dacı 78.dk, Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo 61.dk, Volkan Fındıklı 78.dk

Süper Lig 29. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Başakşehir FK 28 17 8 3 54 26 59 28 2 Trabzonspor 28 16 9 3 64 31 57 33 3 Sivasspor 28 15 8 5 50 31 53 19 4 Galatasaray 28 14 9 5 47 25 51 22 5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 50 14 6 Alanyaspor 28 12 8 8 46 29 44 17 7 Fenerbahçe 28 12 7 9 48 37 43 11 8 Göztepe 28 10 7 11 33 35 37 -2 9 Antalyaspor 28 9 9 10 34 45 36 -11 10 Gaziantep FK 28 8 10 10 40 45 34 -5 11 Kasımpaşa 28 9 5 14 42 51 32 -9 12 Gençlerbirliği 28 8 7 13 35 47 31 -12 13 Denizlispor 28 8 7 13 27 40 31 -13 14 Yeni Malatyaspor 28 7 7 14 41 43 28 -2 15 Çaykur Rizespor 28 8 4 16 29 47 28 -18 16 Konyaspor 29 5 12 12 24 40 27 -16 17 Kayserispor 28 6 7 15 31 64 25 -33 18 MKE Ankaragücü 28 5 9 14 25 48 24 -23

Süper Lig 29. hafta Fikstür sonuçları