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  3. Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu 26 Haziran

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu 26 Haziran

2019-2020 Süper Lig 29. hafta maçında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu 26 Haziran

2019-2020 Süper Lig 29. hafta maçında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 29. hafta maçında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 26.06.2020 21:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

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Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu:

BEŞİKTAŞ İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Beşiktaş İttifak Holding Konyaspor
3 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.06.2020 21:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Zorbay Küçük(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Kamil Çetin(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Keleş(dördüncü Hakem), Ümit Öztürk(var), Yakup Özhan(avar)

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 4. Vıctor Ruız Torre, 13. Atıba Hutchınson, 15. Mohamed Naser Elsayed Elneny, 17. Burak Yılmaz, 19. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 24. Domagoj Vıda, 27. Jeremaın Marcıano Lens, 33. Rıdvan Yılmaz, 77. Gökhan Gönül, 92. Abdoulay Dıaby

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 3. Enzo Pablo Roco Roco, 9. Güven Yalçın, 11. Tyler Domınıc Boyd, 12. Erdoğan Kaya, 20. Necip Uysal, 26. Dorukhan Toköz, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 88. Caner Erkin, 99. Kevın Prınce Boateng

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Burak Yılmaz,40.dk (f), Abdoulay Dıaby,45+2.dk (f), Jeremaın Marcıano Lens,53.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Rıdvan Yılmaz 86.dk, Sarı Kart Domagoj Vıda 33.dk, Sarı Kart Tyler Domınıc Boyd 87.dk

Oyundan Çıkanlar

Atıba Hutchınson 70.dk, Jeremaın Marcıano Lens 70.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 70.dk, Mohamed Naser Elsayed Elneny 84.dk, Abdoulay Dıaby 78.dk

Oyuna Girenler

Necip Uysal 70.dk, Tyler Domınıc Boyd 70.dk, Kevın Prınce Boateng 70.dk, Kartal Kayra Yılmaz 84.dk, Güven Yalçın 78.dk

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORİttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

17. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 5. Selim Ay, 6. Jens Jonsson, 7. Ömer Ali Şahiner, 8. Marko Jevtovıc, 10. Rıad Bajıc, 11. Denı Mılosevıc, 15. Uğur Demirok, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 25. Alper Uludağ, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

1. Serkan Kırıntılı, 61. Mücahit Atalay, 2. Volkan Fındıklı, 4. Ali Turan, 14. Marın Anıcıc, 19. Levan Shengelıa, 21. Faruku Mıya, 87. Ferhat Öztorun, 88. Erdon Dacı, 99. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo

Teknik Sorumlu

Bülent Korkmaz

Goller

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Kartlar

Kırmızı Kart Amır Hadzıahmetovıc 15.dk

Oyundan Çıkanlar

Selim Ay 46.dk, Ömer Ali Şahiner 61.dk, Rıad Bajıc 78.dk, Denı Mılosevıc 61.dk, Marko Jevtovıc 78.dk

Oyuna Girenler

Marın Anıcıc 46.dk, Faruku Mıya 61.dk, Erdon Dacı 78.dk, Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo 61.dk, Volkan Fındıklı 78.dk

Süper Lig 29. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Başakşehir FK28178354265928
2Trabzonspor28169364315733
3Sivasspor28158550315319
4Galatasaray28149547255122
5Beşiktaş29155949355014
6Alanyaspor28128846294417
7Fenerbahçe28127948374311
8Göztepe2810711333537-2
9Antalyaspor289910344536-11
10Gaziantep FK2881010404534-5
11Kasımpaşa289514425132-9
12Gençlerbirliği288713354731-12
13Denizlispor288713274031-13
14Yeni Malatyaspor287714414328-2
15Çaykur Rizespor288416294728-18
16Konyaspor2951212244027-16
17Kayserispor286715316425-33
18MKE Ankaragücü285914254824-23

Süper Lig 29. hafta Fikstür sonuçları

26.06.2020Beşiktaş3-0Konyaspor
27.06.2020Trabzonspor MKE Ankaragücü
27.06.2020Fenerbahçe Yeni Malatyaspor
27.06.2020Göztepe Alanyaspor
28.06.2020Sivasspor Kayserispor
28.06.2020Çaykur Rizespor Denizlispor
28.06.2020Gaziantep FK Antalyaspor
28.06.2020Başakşehir FK Galatasaray
29.06.2020Gençlerbirliği Kasımpaşa


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