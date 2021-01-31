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Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı Josef de Souza ile nikah tazeledi. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, sezon başında Sergen Yalçın'ın da isteğiyle birlikte Josef de Souza'yı kadrosuna katmıştı. Daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen orta saha oyuncusu, performansıyla hem teknik heyeti hem de taraftarı oldukça memnun etti. Oyuncunun sözleşmesi de bu nedenle 2022 yılının sonuna uzatıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş, mutluluktur. Josef de Souza'nın sözleşmesi 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında videolu mesajına yer verilen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ise, "Sadece iki kararımdan hiç şüphe duymadım. İlki Beşiktaş'a gelmem, ikincisi Beşiktaş'la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

Josef de Souza, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 16 maçta bir gol kaydetti.

Onur Çelik
Spor Editörü
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