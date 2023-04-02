Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı

Daha önce Kadıköy'de oynadığı iki maçı on kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş, yine on kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarihi bir skora imza attı.

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Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı

Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe Kadıköy’de Beşiktaş’ı konuk etti. Her iki takımda maça ön alan presiyle başlarken oyun fauller nedeniyle çok sık durdu. Beşiktaş’ın presi Fenerbahçe’nin topla çıkamadan uzun oynamasına neden oldu. Orta sahada kaptığı topla hızlı çıkan Fenerbahçe’de Enner Valencia kaleci ile karşı karşıya kaldı. Müsait pozisyonda Mert Günok gole izin vermedi. 37. dakikada Arda Güler sağ kanattan şık çalımlarla ceza sahası içerisine girdi, Onur Bulut’un müdahalesi sonucunda sarı lacivertliler penaltı kazandı. Uzun bir VAR incelemesinin ardından 41. dakikada topun başına geçen Enner Valencia, Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi.

WELİNTON KIRMIZI GÖRDÜ

İlk yarı bu skorla sona erdi. 50. dakikada Arda Güler’in ara pasında Valencia kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ceza sahası içerisinde Welinton’ın müdahalesi sonrasında Fenerbahçe bir kez daha penaltı kazandı.

Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı

BEŞİKTAŞ KADIKÖYDE 10 KİŞİ İLE HEP KAZANIYOR

Welinton ikinci sarıdan kırmızı kart görürken, Valencia ise penaltı atışından yararlanamadı. Redmond’ın oyuna girmesiyle birlikte hücumda daha efektif oynayan Beşiktaş, arka arkaya bulduğu gollerle öne geçti. 58. dakikada Redmond’ın sağ kanattan ortasını, Cenk Tosun kafa vuruşuyla tamamladı ve skoru 1-1’e getirdi. 62. dakikada savunma arkasına koşu yapan Cenk Tosun, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-2. 75. dakikada Redmond, ceza sahası dışından attığı şık golle skoru 1-3 yaptı. Abobukar 90+1'de skoru 4-1 yaparken, İrfancan Kahveci ise 90+5'te skoru 4-2 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.

Alınan bu sonuçla Beşiktaş puanını 52'ye çıkartırken, Fenerbahçe 54 puanda kaldı. Gelecek hafta ise Fenerbahçe, Karagümrük'e konuk olurken, Beşiktaş ise evinde Giresunspor'u ağırlayacak.

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