Beşiktaş kadın futbol takımı da koronavirüse teslim! 10 pozitif vaka!

Son dönemde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini oldukça artıran ve vaka sayılarında gözle görülür derecede artış yaşanmasına neden olan Omicron varyantı, spor camiasını derinden etkiliyor. Spor Toto Süper Lig'de birçok takımda koronavrüs vakaları yaşanırken, kadın futbolundan da bu yönde haberler gelmeye başladı. Beşiktaş kadın futbol takımında toplam 10 kişinin testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

10 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF

Konuyla ilgili resmi hesabı üzerinden açıklama yayımlayan siyah beyazlı camiada testi pozitif çıkan 10 kişiden birinin teknik direktör Mesut Kır, 8'inin ise sporcu olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Vodafone Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hatayspor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

İZOLASYON VE TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Yapılan testler neticesinde Kadın Futbol ve Spor Okulları Direktörümüz Necmettin Çelikhan, Teknik Direktörümüz Mesut Kır ve 8 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan; Çelikhan, Kır ve sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

YARDIMCI ANTRENÖR YÖNETECEK

9 Ocak Pazar günü saat 12.00'de Defne Belediyesi Atatürk Stadı'nda Hatayspor ile oynayacağımız maçta Beşiktaş Vodafone Takımımızın başında, Teknik Sorumlu unvanıyla Atletik Performans ve Yardımcı Antrenörümüz Gizem Başkaya bulunacaktır."