Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Vodafone Park’ı selamladı

Vodafone Kupası'nda Atletico Madrid ile karşılaşacak olan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının devre arasında tribünleri selamladı.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, statta taraftarla bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen Vodafone Kupası'nda yarın İspanya'nın Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlı kadın futbolcular, Beşiktaş- MKE Ankaragücü müsabakasının devre arasında sahaya inerek, taraftarları selamladı. Tüm tribünü gezen kadın futbolcular, sahada orta yuvarlağa dizilerek siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi.

Kadın futbol takımı, sahada taraftarla bir araya geldiği sırada stat hoparlöründen de yarınki maça davet anonsu yapıldı.

Kadın futbolcular orta sahada çektirilen toplu fotoğrafın ardından sahadan ayrıldı.

Kaynak: İHA