Süper Lig'de milli ara ve milli aradan sonraki haftayı BAY geçecek olan Beşiktaş, yaklaşık 20 gün boyunca maç yapmayacak. Bu ara boyunca oyuncularını formda tutmak isteyen Sergen Yalçın, hazırlık maçları yapmayı planlıyor. 20 günlük aranın ilk hazırlık maçı bir başka İstanbul ve Süper Lig ekibi Karagümrük ile oynanacak. Bu sezon ligin yeni takımı Karagümrük, flaş bir çıkışla ligde 4 maçta 7 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise Sergen Yalçın ile sezona iyi bir giriş yapamasa da bir sonraki Denizlispor maçına tam konsantre hazırlanıyor. Peki, Beşiktaş - Karagümrük ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Karagümrük arasında oynanacak hazırlık maçı 11 Ekim Pazar günü saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşma, Nevzat Demir Tesislerinde oynanacak.

HANGİ KANALDA?

İki İstanbul ekibi arasında oynanacak olan hazırlık maçını yayınlayacak kanal bulunmuyor. Karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.