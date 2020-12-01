Beşiktaş, Kasım ayında yüzde 12,3 değer kazandı

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında Kasım ayında yatırımcısının yüzünü en çok gülgüren Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. Tek kaybettiren ise Fenerbahçe Futbol AŞ oldu. Fenerbahçe'nin hisseleri bu ay yüzde 4,8 değer kaybetti. Beşiktaş ise yüzde 12,3 ile en çok kazandıran spor şirketi oldu. Beşiktaş'ın Kasım ayındaki bu yükselişi, zorlu Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında aldığı galibiyetler oldu. Bu galibiyetlerle Süper Lig'de zirveye yaklaşan siyah-beyazlılar, Borsa İstanbul'un da Kasım ayında en çok kazandıranı oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri yüzde 11,2, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri yüzde 5,5 artış kaydetti. Kasım ayında Fenerbahçe'nin hisseleri ise yüzde 4,8 değer kaybetti.

Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe, kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvede önemli kayıplar yaşadı. Analistler, ligde ilk 7 haftada yenilmeyen sarı-lacivertlilerin son 3 maçta 2 kez mağlup olduğunu vurgulayarak, Fenerbahçe'nin ligde son zamanlarda gösterdiği düşük performansın hisselerine de yansıdığını aktardı.