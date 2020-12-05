Beşiktaş, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Beşiktaş ve Kasımpaşa taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 11. hafta maçında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa ile 04.12.2020 19:30'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Beşiktaş, Kasımpaşa maç sonucu:
|Beşiktaş
|Kasımpaşa
|3
|0
Beşiktaş Kasımpaşa Maçının Özeti İçin Tıklayın
Beşiktaş, Kasımpaşa maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Vodafone Park - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
04.12.2020 19:30
Beşiktaş Kasımpaşa Maçının Hakemleri
Bahattin Şimşek(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(var), Ekrem Kan(avar)
Beşiktaş
Beşiktaş İlk 11
97. Utku Yuvakuran, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 18. Rachıd Ghezzal, 23. Welınton Souza Sılva, 26. Dorukhan Toköz, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah
Yedekler
30. Ersin Destanoğlu, 61. Emre Bilgin, 9. Güven Yalçın, 10. Oğuzhan Özyakup, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 24. Domagoj Vıda, 27. Hüseyin Atakan Üner, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 46. Serdar Saatçı
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Kasımpaşa İlk 11
1. Ramazan Köse, 6. Loret Sadıku, 9. Bangaly Fode Koıta, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 14. Gılbert Koomson, 20. Alan Lıma Carıus, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 25. Tomas Brecka, 30. Armın Hodzıc, 94. Florent Hadergjonaj
Yedekler
22. Erdem Canpolat, 33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 21. Kevın Varga, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 34. Doğucan Haspolat, 41. Berat Kalkan, 44. Furkan Yaşa, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt, 99. Oğuzhan Özcan
Teknik Sorumlu
Fuat Çapa
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 11. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|9
|7
|2
|0
|19
|3
|23
|16
|2
|Galatasaray
|10
|6
|2
|2
|16
|7
|20
|9
|3
|Fenerbahçe
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|20
|7
|4
|Beşiktaş
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|19
|3
|5
|Gaziantep FK
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|15
|2
|6
|Kasımpaşa
|11
|4
|3
|4
|13
|13
|15
|0
|7
|Fatih Karagümrük
|10
|3
|5
|2
|17
|11
|14
|6
|8
|Göztepe
|9
|3
|5
|1
|15
|9
|14
|6
|9
|Başakşehir FK
|10
|4
|2
|4
|16
|15
|14
|1
|10
|Konyaspor
|9
|3
|3
|3
|10
|7
|12
|3
|11
|Çaykur Rizespor
|9
|3
|3
|3
|12
|14
|12
|-2
|12
|Yeni Malatyaspor
|9
|3
|3
|3
|10
|12
|12
|-2
|13
|Hatayspor
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|12
|-2
|14
|Trabzonspor
|10
|3
|3
|4
|12
|15
|12
|-3
|15
|Antalyaspor
|10
|2
|4
|4
|11
|16
|10
|-5
|16
|Sivasspor
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|9
|-3
|17
|BB Erzurumspor
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|9
|-4
|18
|Kayserispor
|9
|2
|2
|5
|5
|11
|8
|-6
|19
|Denizlispor
|9
|1
|3
|5
|8
|16
|6
|-8
|20
|Gençlerbirliği
|9
|1
|2
|6
|6
|16
|5
|-10
|21
|MKE Ankaragücü
|8
|0
|2
|6
|7
|15
|2
|-8
Süper Lig 11. hafta Fikstür sonuçları
|04.12.0020
|Beşiktaş
|3-0
|Kasımpaşa
|05.12.0020
|Galatasaray
|Hatayspor
|05.12.0020
|Göztepe
|Kayserispor
|05.12.0020
|Konyaspor
|BB Erzurumspor
|05.12.0020
|Yeni Malatyaspor
|Başakşehir FK
|05.12.0020
|Gençlerbirliği
|Alanyaspor
|06.12.0020
|Denizlispor
|Fenerbahçe
|06.12.0020
|Antalyaspor
|MKE Ankaragücü
|06.12.0020
|Fatih Karagümrük
|Çaykur Rizespor
|07.12.0020
|Trabzonspor
|Sivasspor