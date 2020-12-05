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Beşiktaş, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Beşiktaş, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Beşiktaş ve Kasımpaşa taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 11. hafta maçında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa ile 04.12.2020 19:30'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Beşiktaş, Kasımpaşa maç sonucu:

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA
Beşiktaş Kasımpaşa
3 0

Beşiktaş Kasımpaşa Maçının Özeti İçin Tıklayın

Beşiktaş, Kasımpaşa maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.12.2020 19:30

Beşiktaş Kasımpaşa Maçının Hakemleri

Bahattin Şimşek(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(var), Ekrem Kan(avar)

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

97. Utku Yuvakuran, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 18. Rachıd Ghezzal, 23. Welınton Souza Sılva, 26. Dorukhan Toköz, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah

Yedekler

30. Ersin Destanoğlu, 61. Emre Bilgin, 9. Güven Yalçın, 10. Oğuzhan Özyakup, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 24. Domagoj Vıda, 27. Hüseyin Atakan Üner, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 46. Serdar Saatçı

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 6. Loret Sadıku, 9. Bangaly Fode Koıta, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 14. Gılbert Koomson, 20. Alan Lıma Carıus, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 25. Tomas Brecka, 30. Armın Hodzıc, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

22. Erdem Canpolat, 33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 21. Kevın Varga, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 34. Doğucan Haspolat, 41. Berat Kalkan, 44. Furkan Yaşa, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt, 99. Oğuzhan Özcan

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 11. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor97201932316
2Galatasaray10622167209
3Fenerbahçe106222013207
4Beşiktaş106132017193
5Gaziantep FK103611513152
6Kasımpaşa114341313150
7Fatih Karagümrük103521711146
8Göztepe9351159146
9Başakşehir FK104241615141
10Konyaspor9333107123
11Çaykur Rizespor9333121412-2
12Yeni Malatyaspor9333101212-2
13Hatayspor73317912-2
14Trabzonspor10334121512-3
15Antalyaspor10244111610-5
16Sivasspor92348119-3
17BB Erzurumspor923411159-4
18Kayserispor92255118-6
19Denizlispor91358166-8
20Gençlerbirliği91266165-10
21MKE Ankaragücü80267152-8

Süper Lig 11. hafta Fikstür sonuçları

04.12.0020Beşiktaş3-0Kasımpaşa
05.12.0020GalatasarayHatayspor
05.12.0020GöztepeKayserispor
05.12.0020KonyasporBB Erzurumspor
05.12.0020Yeni MalatyasporBaşakşehir FK
05.12.0020GençlerbirliğiAlanyaspor
06.12.0020DenizlisporFenerbahçe
06.12.0020AntalyasporMKE Ankaragücü
06.12.0020Fatih KaragümrükÇaykur Rizespor
07.12.0020TrabzonsporSivasspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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