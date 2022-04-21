Beşiktaş – Kasımpaşa maçı canlı izle | Beşiktaş – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Beşiktaş – Kasımpaşa maçı canlı izle | Beşiktaş – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 34.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Beşiktaş ile Kasımpaşa arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Beşiktaş – Kasımpaşa maçı canlı izle | Beşiktaş – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasındaki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 25 Nisan 2022 Pazartesi günü Vodafone Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan maçı hakem Yasin Kol yönetiyor. Kol'un yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Aleks Taşçıoğlu yapıyor.
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasındaki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
BEŞİKTAŞ İLK 11
30. ERSİN DESTANOĞLU
2. VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER
3. RIDVAN YILMAZ
4. FRANCISCO JAVIER MONTERO RUBIO
5. JOSEF DE SOUZA DIAS
9. MICHY BATSHUAYI ATUNGA
15. MIRALEM PJANIC
18. RACHID GHEZZAL
23. WELINTON SOUZA SILVA
24. DOMAGOJ VIDA
50. GÜVEN YALÇIN
KASIMPAŞA İLK 11
1. MAHMUT ERTUĞRUL TAŞKIRAN
4. RYAN HENK DONK
10. HARIS HAJRADINOVIC
12. AHMED MORTADHA BEN OUANES
13. VALENTIN EYSSERIC
18. EVREN EREN ELMALI
34. DOĞUCAN HASPOLAT
40. JACKSON KYANVUBU MULEKA
70. MAMADOU FALL
93. UROS SPAJIC
94. FLORENT HADERGJONAJ