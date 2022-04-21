Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 34.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Beşiktaş ile Kasımpaşa arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Beşiktaş – Kasımpaşa maçı canlı izle | Beşiktaş – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasındaki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 25 Nisan 2022 Pazartesi günü Vodafone Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan maçı hakem Yasin Kol yönetiyor. Kol'un yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Aleks Taşçıoğlu yapıyor.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasındaki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BEŞİKTAŞ İLK 11

30. ERSİN DESTANOĞLU

2. VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER

3. RIDVAN YILMAZ

4. FRANCISCO JAVIER MONTERO RUBIO

5. JOSEF DE SOUZA DIAS

9. MICHY BATSHUAYI ATUNGA

15. MIRALEM PJANIC

18. RACHID GHEZZAL

23. WELINTON SOUZA SILVA

24. DOMAGOJ VIDA

50. GÜVEN YALÇIN

KASIMPAŞA İLK 11

1. MAHMUT ERTUĞRUL TAŞKIRAN

4. RYAN HENK DONK

10. HARIS HAJRADINOVIC

12. AHMED MORTADHA BEN OUANES

13. VALENTIN EYSSERIC

18. EVREN EREN ELMALI

34. DOĞUCAN HASPOLAT

40. JACKSON KYANVUBU MULEKA

70. MAMADOU FALL

93. UROS SPAJIC

94. FLORENT HADERGJONAJ