Beşiktaş – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 34.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Beşiktaş – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
SPOR TOTO SÜPER LİG: BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasındaki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 25 Nisan 2022 Pazartesi günü Vodafone Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Maçı yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.
Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.