Süper Lig'in 11. haftası başlıyor. Haftanın açılış maçı, Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak. Zorlu mücadele öncesi tüm detayları haberimizde verdik. Bu sezon, ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste 2 zorlu maçı kayıpsız atlatan Beşiktaş, bir haftayı bay geçmesine rağmen 16 puanla 4. sırada yer alıyor. Geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa da 15 puanla siyah-beyazlı rakibinin bir basamak gerisinde 5. sırada bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'ta 4 Aralık Cuma günü saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, tarafından yayınlanacak olan Beşiktaş - Kasımpaşa maçı, Cuma akşamı saat 19.30'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilir.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ