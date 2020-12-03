Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'in 11. haftası başlıyor. Haftanın açılış maçı, Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak. Zorlu mücadele öncesi tüm detayları haberimizde verdik. Bu sezon, ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste 2 zorlu maçı kayıpsız atlatan Beşiktaş, bir haftayı bay geçmesine rağmen 16 puanla 4. sırada yer alıyor. Geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa da 15 puanla siyah-beyazlı rakibinin bir basamak gerisinde 5. sırada bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Vodafone Park'ta 4 Aralık Cuma günü saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, tarafından yayınlanacak olan Beşiktaş - Kasımpaşa maçı, Cuma akşamı saat 19.30'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilir.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Kasımpaşa'yı konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının altısını kazanan Beşiktaş (1B), bu karşılaşmalarda en az ikişer gol attı (toplam 19 gol).
- Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a konuk olduğu 18 maçın sadece birini kazanabilen Kasımpaşa (3B 14M), bu karşılaşmaların hiçbirinde kalesini gole kapatamadı (toplam 43 gol).
- Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanan Beşiktaş (3-2 vs Başakşehir & 4-3 vs Fenerbahçe), bu sezon ilk kez üst üste üç galibiyet almak istiyor.
- Deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçının birini kazanan Kasımpaşa (2B 4M), tek galibiyetini bu sezon Trabzonspor'a konuk olduğu karşılaşmada aldı (4-3).
- Süper Lig'de Beşiktaş ile Kasımpaşa'yı karşı karşıya getiren son 11 maç toplam 50 gole sahne oldu (Beşiktaş 28-22 Kasımpaşa).