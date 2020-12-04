Beşiktaş 3 - 0 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı ağırladı.

Beşiktaş, maçın ilk yarısını 45+2'de Bernard Mensah'ın attığı gol sonucu 1-0 üstünlükle tamamladı. Kasımpaşa ikinci yarıda da kendini gösteremedi. 69. dakikada Atiba Hutchinson'ın ve 75. dakikada Vincent Aboubakar'ın attığı goller sonucunda Beşiktaş - Kasımpaşa maçı siyah-beyazlı takımın 3-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

Bu skorun ardından Beşiktaş 19 puana yükselirken, Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇINDAN DAKİKALAR

15. dakikada N'Koudou ceza sahası sol çaprazından Varga'dan sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

18. dakikada sağ tarafta aut çizgisine yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın şutu üstten dışarı gitti.

44. dakikada N'Koudou'nun pasıyla ceza sahası dışında topa buluşan Montero'nun şutunda top farklı şeklide üstten auta çıktı.

45+2. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan hızla ceza sahasına giren Aboubakar meşin yuvarlağı içeri çevirdi, kaleci Ramazan Köse'den dönen topu Mensah filelerle buluşturdu: 1-0

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

51' N'Koudou'nun ceza alanı içinde sol çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı.

53' Mensah'ın sağ çaprazdan gelişine güzel şutu yandan auta gitti.

55' Kasımpaşa'da Hadergjonaj, N'Koudou'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Kasımpaşa 10 kişi.

69' Atiba'nın golüyle Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. 2-0 Ghezzal'ın sağ kanattan ortasına Atiba ceza alanı içinde bomboş vurdu.

75' Aboubakarın sağ kanattan Valentin Rosier'nin yaptığı ortaya vurduğu güzel kafayla Beşiktaş 3-0 öne geçti.

Maç, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, derbi maçının kadrosuna göre üç değişiklik yaptı.

Kaleci Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart görmesi sebebiyle geride kalan iki haftada kaleyi koruyan Utku Yuvakuran, Ersin'in cezasının sona ermesine rağmen eldivenleri bırakmadı.

Savunmada Necip Uysal'ın yerine Welinton'a forma veren Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın yokluğunda orta sahada cezası sona eren Dorukhan Toköz'ü oynattı.

Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Cyle Larin'in yerine ise Georges-Kevin N'Koudou görev yaptı.

GEORGES-KEVIN N'KOUDOU İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, Kasımpaşa maçında bu sezon ilk kez bir lig maçında 11'de görev yaptı.

Siyah-beyazlıların bu sezonki ilk resmi maçı olan PAOK ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında 11'de sahaya çıkan Fransız futbolcu daha sonra yaşadığı sakatlığın ardından hiçbir maçta forma giyememişti.

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında oyuna sonradan giren N'Koudou, Kasımpaşa maçı ile ilk kez sahaya 11'de çıktı.

BEŞİKTAŞ, MAÇA 5 OYUNCUSUNDAN YOKSUN ÇIKTI

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in yanı sıra izolasyon süreci devam eden Ajdin Hasic ile kırmızı kart cezalısı olan Cyle Larin kadroda yer almadı. Maçtan bir gün önce sakatlığı açıklanan Josef de Souza da kadrodan çıkarıldı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDEN GEÇMİŞE VEFA

Vodafone Park'a kurduğu led ekranlarda taraftarlarının görüntüsünü maç esnasında yayınlamaya karar veren Beşiktaş yönetimi, ilk denemesini Kasımpaşa maçında yapacak.

Pandemi döneminde maçlara gelemeyen taraftarların fotoğraflarını hazırlanan led ekranlarda yayınlamaya karar veren yönetim, bu proje ile hem gelir elde edecek hem de taraftarlarının bir anıya sahip olmasını sağlayacak.

Projenin ilk denemesi, Kasımpaşa ile oynanan maçta yapıldı. Kasımpaşa karşılaşmasında, hayatını kaybeden kurucular, başkanlar ve taraftarlarla birlikte 2016 tarihinde Vodafone Park'ın yakınında yaşanan hain terör saldırısı sonucu şehit düşmüş güvenlik güçleri ve vatandaşların fotoğrafları led ekranlarda yayınlandı.