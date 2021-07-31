Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Hazırlık maçı ile form tutmayı hedefleyen siyah beyazlılar ilk hazırlık mücadelesinde Başakşehir'i 1-0 yenmişti. Mallorca ile olan maçı iptal edilen Beşiktaş ikinci maçına bugün çıkacak. Kayserispor ise Samsunspor'a 1-0 yenilirken Balkani ile 1-1 berbere kalmıştı. İşte birazdan oynanacak Beşiktaş - Kayserispor hazırlık maçı canlı yayın izle | Beşiktaş Youtube canlı yayın izle linki...

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

31 Temmuz 2021 Cumartesi bugün oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu karşılaşmayı izlemek için Beşiktaş - Kayserispor hazırlık maçı canlı yayın izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR HAZIRLIK MAÇI | BEŞİKTAŞ YOUTUBE CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

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