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Beşiktaş – Kayserispor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş – Kayserispor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş – Kayserispor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı çeyrek final aşamaları ile devam edecek. Bu kapsamda Beşiktaş ile Kayserispor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Beşiktaş – Kayserispor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ – KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş – Kayserispor maçı 2 Mart 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30 'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ – KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş – Kayserispor maçı A Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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