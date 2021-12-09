Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı Spor Toto Süper Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Beşiktaş ile Kayserispor takımları kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Bu sorulara ilişkin cevaplar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Kayserispor maçı 12 Aralık 2021 Pazar günü oynanacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kayserispor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Kayseripor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Samet Çavuş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev alacak.