Beşiktaş – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 1.haftasında Beşiktaş– ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş –Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Beşiktaş – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 1. Hafta maçlarıyla başlayacak. Bu kapsamda Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Beşiktaş–Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 1.haftasındaki Beşiktaş - Kayserispor maçı 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

Maçı yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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