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Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Kayserispor muhtemel ilk 11

Süper Ligin 37.haftasında lider Beşiktaş, HES Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Peki Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Kayserispor muhtemel ilk 11...

Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Kayserispor muhtemel ilk 11

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile ligde kalma mücadelesi veren HES Kablo Kayserispor ligin 37.hafta mücadelesinde birbirlerine rakip olacak.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kayserispor maçı 24 Nisan Cumartesi( bu akşam) oynanacak. Zorlu mücadele Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Vodafone Park stadyumunda oynanacak ve Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Hakan Ceylan, VAR hakemi Alper Ulusoy, AVAR hakemi ise Oğuhan Uğurlu olacak. 

BEŞİKTAŞ'TA FORVET KALMADI

Beşiktaş'ta zorlu mücadelede sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic forma giymeyecek. Kadroda yer almayan Atiba Hutchinson ile  sarı kart cezalısı Welinton'dan yararlanamayacak.

KAYSERİSPOR'DA ÜÇ EKSİK VAR

Kayserispor'da ise kart cezalısı D. Avramovski, sakatlığı bulunan Gustavo Campanharo ve Ömer Uzun forma giymeyecek.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Mensah

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Behich, Attamah, Pedro Henrique, Lennon, Muhar, Muğdat, İlhan

Tayfun Altuntaş
Editör
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