Beşiktaş - Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu
Beşikteş, Süper Lig'in 13. haftası kapanış karşılaşmasından İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlıyacak. Maç öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftası kapanış maçında İstikbal Mobilya Kayserispor'u kanuk edecek. Maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.
BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Kayserispor maçı saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner Erkin, Atiba, Elneny, Diaby, Adem Ljajic, N'Koudou, Burak Yılmaz
Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Hasan, Şamil, Djedje, Mensah, Emre, Adebayor
Etiketler : maç
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