Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 38.hafta oynanacak maçlarla sona eriyor. Bu kapsamda Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Beşiktaş – Konyaspor maçı canlı izle | Beşiktaş – Konyaspor maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Beşiktaş - Konyaspor maçı 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Vodafone Park Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 19.00'da başlayan maçı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Saka'nın yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapıyor.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Beşiktaş - Konyaspor maçı, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ