Beşiktaş - Konyaspor maçını 24 bin 392 taraftar izledi
Beşiktaş ile Konyaspor arasında Vodafone Park'ta oynanan lig maçını 24 bin 392 biletli seyirci takip etti.
Beşiktaş ile Konyaspor arasında Vodafone Park'ta oynanan lig maçını 24 bin 392 biletli seyirci takip etti.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı A. Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Bu mücadeleyi Vodafone Park'ta izlemeye 24 bin 392 biletli taraftar geldi. Müsabaka boyunca susmayan siyah-beyazlı taraftarlar takımlarına tezahüratlarla destekte bulundu.
Kaynak: İHA
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