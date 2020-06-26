Beşiktaş - Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş geçtiğimiz maçta Denizlispor'u 5-1 yenmişti. Konyaspor'da ise düşme hattından kurtulmak için planlar yapıyor. Konyaspor deplasmanda Beşiktaş'tan 3 puan almak için oynayacak. Maç öncesi her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, N'Koudou, Burak.

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Amir, Bajic.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Konyaspor'u konuk edecek. 26 Haziran Cuma akşamı saat 21.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma yayıncı kuruluş olan beIN Sports kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Süper Lig'de 29. haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 21:00'de başlayacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Beşiktaş, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 47 puanla 5. sırada yer alırken, düşme hattındaki Konyaspor ise 27 puanla 16. sırada bulunuyor.