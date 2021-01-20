Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ardından çeyrek final karşılaşmalarıyla futbol şöleninin sürdüğü kupada, çeyrek finalde Beşiktaş-Konyaspor maçı oynanacak. Beşiktaş, kupada son olarak Çaykur Rizespor'u 1-0 geçmişt. Konyaspor ise son 16 turunda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1'le geçmişti. Peki, Beşiktaş-Konyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu mücadelesi Beşiktaş-Konyaspor arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma, 11 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın hakem ekibi ise henüz belli olmadı.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Beşiktaş-Konyaspor maçınında yayıncılığını yapacak. Karşılaşma, ATV ekranlarında izlenebilir olacak.

KUPADA DİĞER MAÇLAR

9 Şubat Salı

20.45: Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

10 Şubat Çarşamba

20.45: Galatasaray - A. Alanyaspor

11 Şubat Perşembe

17.45: DG Sivasspor - FT Antalyaspor

20.45: İH Konyaspor - Beşiktaş