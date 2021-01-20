Cool olmak ne demek? Nasıl cool olunur? Cool kelimeler, sözler, yazılar nelerdir?Elazığ depreminden yürek yakan görüntüler! Elazığ depremi fotoğraflarıÖSYM Başkanı Aygün'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama2020 engelli maaşı ne kadar olacak? Başvuru şartları ve evrakları neler?Son dakika| ABD'de tarihi an: Donald Trump dönemi sona erdi, Beyaz Saray'dan ayrıldıSON DAKİKA! Bakan Pekcan duyurdu: Gelir kaybı desteği ödemeleri başladıErdoğan, net konuştu: Milletin desteğini alamayan kimseye ülkenin yönetimi teslim edilemezAtiye dizisindeki sevişme sahnesi sosyal medyada olay olduDoğum kontrol hapı fiyat 2021 ne kadar? Yasmin doğum kontol hapı kaç TL?ÇiçekSepeti Clap nedir? Nasıl kullanılır?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Beşiktaş-Konyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Konyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolda Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da devam ediyor. Çeyrek finalde, Beşiktaş ile Konyaspor karşılaşacak. Peki, Beşiktaş-Konyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş-Konyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ardından çeyrek final karşılaşmalarıyla futbol şöleninin sürdüğü kupada, çeyrek finalde Beşiktaş-Konyaspor maçı oynanacak. Beşiktaş, kupada son olarak Çaykur Rizespor'u 1-0 geçmişt. Konyaspor ise son 16 turunda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1'le geçmişti. Peki, Beşiktaş-Konyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu mücadelesi Beşiktaş-Konyaspor arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma, 11 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın hakem ekibi ise henüz belli olmadı. 

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Beşiktaş-Konyaspor maçınında yayıncılığını yapacak. Karşılaşma, ATV ekranlarında izlenebilir olacak. 

KUPADA DİĞER MAÇLAR

9 Şubat Salı

20.45: Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

10 Şubat Çarşamba

20.45: Galatasaray - A. Alanyaspor

11 Şubat Perşembe

17.45: DG Sivasspor - FT Antalyaspor

20.45: İH Konyaspor - Beşiktaş

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT