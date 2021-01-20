Beşiktaş-Konyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Futbolda Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da devam ediyor. Çeyrek finalde, Beşiktaş ile Konyaspor karşılaşacak. Peki, Beşiktaş-Konyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ardından çeyrek final karşılaşmalarıyla futbol şöleninin sürdüğü kupada, çeyrek finalde Beşiktaş-Konyaspor maçı oynanacak. Beşiktaş, kupada son olarak Çaykur Rizespor'u 1-0 geçmişt. Konyaspor ise son 16 turunda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1'le geçmişti. Peki, Beşiktaş-Konyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu mücadelesi Beşiktaş-Konyaspor arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma, 11 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın hakem ekibi ise henüz belli olmadı.
HANGİ KANALDA?
Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Beşiktaş-Konyaspor maçınında yayıncılığını yapacak. Karşılaşma, ATV ekranlarında izlenebilir olacak.
KUPADA DİĞER MAÇLAR
9 Şubat Salı
20.45: Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
10 Şubat Çarşamba
20.45: Galatasaray - A. Alanyaspor
11 Şubat Perşembe
17.45: DG Sivasspor - FT Antalyaspor
20.45: İH Konyaspor - Beşiktaş