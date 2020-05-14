Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ: "Başkanımızın morali yüksek"

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin moralinin yüksek olduğunu söyledi.

Emre Kocadağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kulüpte yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle arayan ve geçmiş olsun mesajlarıyla kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Başkanımızın morali sayenizde yüksek. İnşallah başkanımız ve yol arkadaşlarımız en kısa sürede virüsü yenip, aramıza dönecek." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA