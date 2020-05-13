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Beşiktaş Kulübü, Erzurumspor'a geçmiş olsun dileklerini iletti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.Kulübün sosyal medya hesabından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hesabı etiketlenerek...

Beşiktaş Kulübü, Erzurumspor'a geçmiş olsun dileklerini iletti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hesabı etiketlenerek yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: AA


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