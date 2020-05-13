Beşiktaş Kulübü, Erzurumspor'a geçmiş olsun dileklerini iletti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hesabı etiketlenerek yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.





Kaynak: AA