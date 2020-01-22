Beşiktaş Erzurumspor maç sonucu | Beşiktaş Erzurumspor maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Beşiktaş, BB Erzurumspor'u konuk etti. Maçın 1. dakikasında Oltan'ın attığı golle Erzurumsporlular sevinç yaşadı. Beşiktaş, 33. dakikada Diaby'nin attığı golle beraberliği yakalarken, 64. dakikada Burak Yılmaz ile öne geçti. Erzurumspor, 67. dakikada Sissoko ile beraberliği yakaladı. 72. dakikada Oltan'ın attığı gol sonrası Erzurumspor yeniden öne geçti.

Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı 2-3 sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

1' GOOOLL!! BŞB Erzurumspor, Oltan Karakullukçu ile maçın hemen başında öne geçiyor! Savunma arkasına atılan pas ile ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rashad Muhammed bekletmeden pasını altıpas sol çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktada topu kontrol eden Mücahit Albayrak bekletmeden pasını altıpas alanına gönderiyor. Oltan Karakullukçu önüne gelen topa bekletmeden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturuyor.

3' Sağ kanatta Abdoulay Diaby topla buluşarak ceza sahasına giriyor ancak tecrübeli oyuncunun pozisyonu ofsayt.

7' Siyah beyazlılar kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

8' Kartallar gole çok yaklaşıyor. Sol kanattan gelişen atakta Georges-Kevin N'Koudou ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Umut Nayir gelen topu kafa ile sol direğin hizasındaki altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Bu noktada ilk vuruşu Oğuzhan Özyakup, ikinci vuruşu da Adem Ljajic yapıyor ancak kaleci Kayacan Erdoğan iki pozisyonda da kalesini gole kapıyor.

10' Beşiktaş'ta Mohamed Elneny hakeme yönelik itirazlarını sürdürünce sarı kart ile cezalandırılıyor.

12' Siyah beyazlılar mutlak bir gol pozisyonundan daha yararlanamıyor. Topla birlikte ceza sahası sol çaprazına sokulan Georges-Kevin N'Koudou ortasını ceza sahası içi sağ çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Abdoulay Diaby kalecinin ileri çıktığını farkederek bekletmeden sol ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin hemen sol tarafından dışarı gidiyor.

15' Umut Nayir'ın pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Georges-Kevin N'Koudou rakibini geçerek ceza sahasına giriyor ve son çizgiye inmeden pasını ön direğe doğru göndermek istiyor ancak kaleci Kayacan Erdoğan uzanıyor ve meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başarıyor.

18' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda İbrahim Akdağ ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılamayı başarıyor.

20' Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül ortasını ceza sahası içi sol çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Adem Ljajic kafa vuruşunu yapıyor ancak yükseklik kazanan topu inişe geçerken kale çizgisi üzerinde Mücahit Albayrak kafa ile karşılamayı başarıyor.

22' Sol kanatta topu rakibinden çalan Georges-Kevin N'Koudou hızlı bir şekilde ceza sahasına girerek vuruşunu yapıyor ancak kaleci Kayacan Erdoğan sağ köşeye uzanarak gole izin vermiyor.

24' Hızlı gelişen kontra atakta Rashad Muhammed'in pası ile orta alandan hareketlenen Hasan Ayaroğlu ceza yayı sol çaprazından vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sol üst tarafından dışarı gidiyor.

27' Rashad Muhammed sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yerden şansını deniyor ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

30' Müsbakanın üçte birlik bölümü geride kalırken ev sahibi ekibin topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

32' Ceza yayı içerisinde topu kontrol eden Umut Nayir dönerek sert vuruyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

33' GOOOLL!! Beşiktaş, Abdoulay Diaby ile beraberliği yakalıyor! Adem Ljajic'in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Georges-Kevin N'Koudou son çizgiye inerek pasını uzak direğin hizasındaki altıpas çizgisinin gerisine doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Abdoulay Diaby bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

38' VAR'a danışan Serkan Tokat golü iptal ediyor. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caner Erkin ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Savunmanın karşıladığı top ceza yayı içerisinde Abdoulay Diaby'nin önüne düşüyor. Tecrübeli oyuncu gelişine yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor. Hakem Serkan Tokat şut pozisyonunda Umut Nayir'ın pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret ediyor.

43' Sağ çaprazda topla buluşan Adem Ljajic ortasını yerden penaltı noktasına doğru hareketlenen arkadaşı Umut Nayir'a doğru gönderiyor ancak savunma son anda araya girmeyi başarıyor.

44' BŞB Erzurumspor'da Mücahit Albayrak rakibi Abdoulay Diaby'ye yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görüyor.

45' Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

46' Lacivert beyazlılar ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği birden yaparak başlıyor. Mahamadou Ba ve Rashad Muhammed oyundan alınırken yerlerine Ibrahim Sissoko ve Emrah Başsan oyuna dahil oluyor.

48' Ceza sahası sağ tarafının çizgisinin hemen gerisinden kullanılan serbest vuruşta Caner Erkin doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

52' Ev sahibi ekip kısa paslarla rakip yarı alanda pozisyon üretmeye çalışıyor.

56' BŞB Erzurumspor'da Osman Çelik kısa süreli sakatlık geçiriyor.

57' Ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Gökhan Gönül doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

60' Müsabakanın üçte ikilik bölümü geride kalırken ev sahibi Beşiktaş'ın topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

62' Siyah beyazlılarda ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Umut Nayir oyundan alınırken yerine Burak Yılmaz oyuna dahil oluyor.

64' GOOOLL!! Beşiktaş, Burak Yılmaz ile öne geçiyor! Adem Ljajic'in ara pası ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz kaleci Kayacan Erdoğan'ın geçerek topu yerden filelere gönderiyor.

66' Sağ kanattan gelişen atakta Ibrahim Sissoko ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Oltan Karakullukçu kafa vuruşunu yapıyor ancak yerden seken top doğrudan kaleci Loris Karius'un üzerine gidiyor.

67' GOOOLL!! BŞB Erzurumspor, Ibrahim Sissoko ile beraberliği yakalıyor! Sol kanattan gelişen atakta Mücahit Albayrak havadan pasını ceza sahası içi sağ çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktada hareketlenen Mehmet Murat Uçar yerden vuruşunu yapıyor. Kaleci Loris Karius'un müdahalesinden sonra penaltı noktası arka sol çaprazına açılan topa Ibrahim Sissoko bekletmeden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturuyor.

72' GOOOLL!! BŞB Erzurumspor, Oltan Karakullukçu ile öne geçiyor! Emrah Başsan'ın pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Mehmet Murat Uçar son çizgiye inerek pasını arka direğin hizasındakı altıpas çizgisinin gerisine doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Oltan Karakullukçu yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturuyor.

74' Georges-Kevin N'Koudou sol kanattan hareketleniyor ve pasını yerden penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Abdoulay Diaby bekeltmeden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin hemen sol tarafından dışarı gidiyor.

74' Siyah beyazlılarda ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Abdoulay Diaby oyundan alınırken yerine Güven Yalçın oyuna dahil oluyor.

77' Beşiktaş cephesinde son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Oğuzhan Özyakup oyundan alınırken yerine Atiba Hutchinson oyuna dahil oluyor.

78' Ev sahibi ekipte oyuna yeni giren Atiba Hutchinson rakibi Ibrahim Sissoko'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

80' BŞB Erzurumspor'da Mehmet Murat Uçar rakibi Georges-Kevin N'Koudou'ya yaptığı müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

82' Lacivert beyazlılarda son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Oltan Karakullukçu oyundan alınırken yerine Aykut Demir oyuna dahil oluyor.

85' Bu dakikalarda karşılıklı top kayıpları ile mücadele devam ediyor.

89' Caner Erkin'in pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Güven Yalçın vuruşunu yapıyor ancak savunmaya çarpan top etkisini kaybediyor.

90' Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın sonuna en az 2 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

90'Hakem Serkan Tokat'ın son düdüğü ile müsabaka tamamlanıyor. Bu sonuçla BŞB Erzurumspor adını çeyrek finale yazdırıyor.

Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı 2-3 sona erdi. Siyah Beyazlı takım bu sonuçla, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.