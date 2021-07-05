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Beşiktaş Larin'e resti çekti! Ya imzala ya da git

Bir yandan dış transferle ilgilenen Beşiktaş bir yandan da iç transferde geçen sezonki kadrosunda iyi performans gösteren oyuncuları elinde tutmaya çalışıyor. Bu kapsamda Cyle Larin ile görüşen siyah beyazlı ekip oyuncuya son teklifini sundu ve "ya anlaşmayı imzala ya da başka takıma transfer ol, bizi bekletme" dedi.

Beşiktaş Larin'e resti çekti! Ya imzala ya da git

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş bu sezona da kaliteli bir kadroyla girerek aynı başarıyı yakalamak istiyor. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösterecek olan kara kartal dış transferde iyi oyuncu aldığı kadar iç transferde kaliteli oyuncularını elinde tutmak istiyor. Aboubakar ve Cenk Tosun'un ayrılmasından sonra elinde kalan son forvet oyuncusu olan Larin'i kaybetmek istemeyen siyah beyazlı ekip oyuncuya teklifini yaptı.

Beşiktaş Larin'e resti çekti! Ya imzala ya da git

BİR KARAR VER, BİZİ BEKLETME

Oyuncuyla bir süredir yeni sözleşme üzerine görüşen siyah beyazlı takımda son olarak başkan Ahmet Nur Çebi Larin ile yüz yüze görüşmüş ve teklifi iletmişti. Kanadalı oyuncu bu teklifi değerlendireceğini söyleyerek düşünmek için biraz süre istemişti. 

Geçen süre içerisinde Beşiktaş'a olumlu bir geri dönüşte bulunmadığı iddia edilen Larin'in sözleşme yenilemeye yanaşmadığı iddia edilmişti.

Yönetimin Larin'e "Yeni bir sözleşme imzalayalım, kabul etmiyorsan da başka bir takıma bonservisle transferini gerçekleştirelim" dediği belirtilirken, golcü oyuncunun, "Ayrılmayı düşünmüyorum. Bu sezon Beşiktaş ile Şampiyonlar liginde mücadele edeceğim." dediği ifade edildi.

Beşiktaş Larin'e resti çekti! Ya imzala ya da git

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