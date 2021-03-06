Beşiktaş liderlik için sahada! İşte Beşiktaş- Gaziantep FK maçının muhtemel ilk 11'leri
Süper Lig'in 29.haftasında Beşiktaş, evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Siyah beyazlılar bu maçı kazanarak liderliğe yükselmeyi Gaziantep ise maçtan 3 puanla ayrılarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. İşte iki takımın son durumu ve maçın muhtemel ilk 11'leri...
Süper Lig'de 29. hafta heyecanı bugün oynanacak olan maçlarla başlıyor. Bu kapsamda şampiyonluk mücadelesi veren ve lider Galatasaray'la aynı puanda yer alan Beşiktaş saat 19.00'da başlayacak olan maçta Vodafone Park'a Gaziantep FK'yı konuk edecek.
İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU
Şimdiye kadar ligde oynadığı 26 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik alan ve 5 yenilgiyle 57 puan toplayan Beşiktaş, 11 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi ve 43 puanla sıralamanın 7'inci basamağında bulunan Gaziantep FK'yı yenerek liderliğe yükselmenin hesaplarını yapıyor.
Beşiktaş, sırasıyla ligde oynadığı maçlarda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u 3-0, Yeni Malatyasapor'u da deplasmanda 1-0'la geçerek 4-4 yapmıştı.
BEŞİKTAŞ'TA 4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta bugün oynanacak müsabaka öncesi Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesinde formaya giyemeyecek.
İKİ TAKIM ARASINDA DÖRDÜNCÜ MAÇ
Beşiktaş ile Gaziantep FK, ligde 4. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiye kadar oynanan maçlarda Gaziantep FK, rakibini 2 maçta mağlup etti. Beşiktaş ise 1 kez rakibini yenme başarısı gösterdi. Ligin ilk yarısında oynanan maçı ise Gaziantep FK, 3-1 kazanmıştı.
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar.
Gaziantep FK: Günay, Tosca, Ertuğrul, Djilobodji, Güray, Rashid, Maxim, Sousa, Olkowski, Dicko, Kenan.