Ahmet Uğur Say kimdir? Nereli, Kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Esra Dermancıoğlu, ilişkisine gelen eleştirilere isyan etti!İbo Show bu akşam kimler var? İbo Show bugün, bu akşam var mı? 6 Şubat 2021 CumartesiBeşiktaş liderlik için sahada! İşte Beşiktaş- Gaziantep FK maçının muhtemel ilk 11'leriEce Seçkin pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile evleniyor!WhatsApp'tan gelen Kadınlar Günü dolandırıcılığına dikkat!8 Mart Kadınlar Günü anneye mesaj 20218 Mart Dünya Kadınlar Günü tarihçesi kısaca 2021Kısıtlamanın olmadığı ilk Cumartesi'de İstanbullular kendini sokağa attı! İşte kentten manzaralar...Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in kusursuz fiziğiyle Instagram paylaşımı olay oldu!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Beşiktaş liderlik için sahada! İşte Beşiktaş- Gaziantep FK maçının muhtemel ilk 11'leri

Beşiktaş liderlik için sahada! İşte Beşiktaş- Gaziantep FK maçının muhtemel ilk 11'leri

Süper Lig'in 29.haftasında Beşiktaş, evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Siyah beyazlılar bu maçı kazanarak liderliğe yükselmeyi Gaziantep ise maçtan 3 puanla ayrılarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. İşte iki takımın son durumu ve maçın muhtemel ilk 11'leri...

Beşiktaş liderlik için sahada! İşte Beşiktaş- Gaziantep FK maçının muhtemel ilk 11'leri

 Süper Lig'de 29. hafta heyecanı bugün oynanacak olan maçlarla başlıyor. Bu kapsamda şampiyonluk mücadelesi veren ve lider Galatasaray'la aynı puanda yer alan Beşiktaş saat 19.00'da başlayacak olan maçta Vodafone Park'a Gaziantep FK'yı konuk edecek.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Şimdiye kadar ligde oynadığı 26 maçta  18 galibiyet, 3 beraberlik alan ve  5 yenilgiyle 57 puan toplayan Beşiktaş, 11 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi ve 43 puanla sıralamanın 7'inci basamağında bulunan Gaziantep FK'yı yenerek liderliğe yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş, sırasıyla ligde oynadığı maçlarda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u 3-0,  Yeni Malatyasapor'u  da deplasmanda 1-0'la geçerek 4-4 yapmıştı. 

BEŞİKTAŞ'TA 4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta bugün oynanacak müsabaka öncesi Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri durumunda  30. haftada oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesinde formaya giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDA DÖRDÜNCÜ MAÇ

 Beşiktaş ile Gaziantep FK,  ligde 4. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiye kadar oynanan maçlarda Gaziantep FK, rakibini 2 maçta mağlup etti. Beşiktaş ise 1 kez rakibini yenme başarısı gösterdi. Ligin ilk yarısında oynanan maçı ise Gaziantep FK, 3-1 kazanmıştı. 

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar.

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Ertuğrul, Djilobodji, Güray, Rashid, Maxim, Sousa, Olkowski, Dicko, Kenan.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT