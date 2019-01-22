Beşiktaş maçı kadrosunda 13 yabancı bulunduran Akhisarspor, PFDK'da

Spor Toto Süper Lig'de 18 Ocak'ta oynanan Beşiktaş maçında 21 kişilik müsabaka listesine 13 yabancı yazan Akhisarspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedildi. Akhisar'ın müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması nedeniyle 2018-2019 Sezonu Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2 madde 5 ve Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22-d maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi. Karşılaşmayı 3-1 kaybeden Akhisarspor'un kural hatası nedeniyle PFDK tarafından hükmen mağlup ilan edilmesi bekleniyor. Statü gereği takımlar maçlarda 18 kişilik kadrolarında 11, 21 kişilik kadroyla maça çıkarlarsa ise 12 yabancıya yer verebiliyor.

DHA