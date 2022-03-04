Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Bu heyecan dolu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Beşiktaş – Medipol Başakşehir maçı canlı izle | Beşiktaş – Medipol Başakşehir maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki arıyor. Müsabakanın yayın linki haberimizde...

BEŞİKTAŞ – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş – Medipol Başakşehir maçı 7 Mart 2022 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı izlemek için Beşiktaş – Medipol Başakşehir maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Beşiktaş – Medipol Başakşehir maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports HD 1'i izlemek için Beşiktaş – Medipol Başakşehir maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Serdar, Umut, Atiba, Can Bozdoğan, Teixeira, Ghezzal, Kenan Karaman, Güven

Medipol Başakşehir: Volkan, Caicara, Duarte, Ravil Tagir, Hasan Ali, Tolga, Aleksic, Berkay, Serdar Gürler, Trezeguet, Okaka