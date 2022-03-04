Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Beşiktaş – Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş – Medipol Başakşehir maçı 7 Mart 2022 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş – Medipol Başakşehir maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş – Medipol Başakşehir maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Melis Özçiğdem görev alacak.