Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, geçen haftaya göre bu mücadeleye tek değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle hafta içindeki antrenmanlarda yer alamayan Gökhan Gönül, MKE Ankaragücü mücadelesine yedek başladı.

Geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Kevin-Prince Boateng ise MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de şans buldu.





- Lens sağ bekte





Teknik direktör Sergen Yalçın, Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte kullandığı Jeremain Lens'i MKE Ankaragücü karşısında aynı şekilde kullandı.

Orta sahanın sağında ise Tyler Boyd görev aldı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Loris Karius, Victor Ruiz, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida ve Caner Erkin ilk 11'de forma giydi.

Beşiktaş'ta yedekler arasında ayrıca Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz ve Abdoulay Diaby bulundu.





- Stat bayraklarla donatıldı





Vodafone Park'ın çatı kısmında büyük boyutta Türk bayrakları asıldı.

Çatılarda 8 adet Türk bayrağı bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlar da tribüne "Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız var. Var olsun Türk ordusu" yazılı pankart astı. Taraftarlar ayrıca tribünlerde büyük boyutta Türk bayrağı açtı.





- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü unutulmadı





Beşiktaşlı oyuncular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sahaya "Eşitsizliğe Karşı Defanstayız" yazılı tişörtlerle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı oyuncuların giydiği tişörtün önünde ise erkek şiddetiyle hayatını kaybeden kadınların isimleri yer aldı.

Beşiktaş Kulübünün Twitter hesabından ise "Cinayete kurban giden ve eşitsizliğe uğrayan tüm kadınlar için sahadayız." paylaşımı yapıldı.





- Tribünde önemli boşluklar





Vodafone Park tribünlerde yer yer boşluklar oldu.

Karşılaşmayı 25 bine yakın taraftar izledi.

Kaynak: AA