Beşiktaş, Mohamed Elneny için resmi teklifini Arsenal'e iletti!

Kadrosunda orta saha bölgesini genişletmek isteyen ve Atiba'nın da yükünü hafifletmeyi planlayan Beşiktaş kulübü, Galatasaray'ın da almak için yoğun mesai harcadığı Mohamed Elneny'i istiyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan siyah beyazlı ekip, oyuncuyu bu akşama kadar kadrosuna katarak UEFA Listesi'ne dahil edebilmeyi hedefliyor.

SERGEN YALÇIN İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde televizyon ekranlarında çıktığı bir programda, Mohamed Elneny konusunun açılması üzerine "Elneny'i kim istemez" şeklinde yanıt vermiş, ve oyuncuya karşı olan ilgisini dile getirmişti. Yalçın'ın bu transfer için şartların oluşmasını beklediği ve sonrasında resmi teklif iletilmesini istediği de gelen bilgiler arasında.

RESMİ TEKLİF İLETİLDİ

İngiliz ekibi Arsenal ile sözleşmesi devam eden Mohamed Elneny için kulübüne resmi teklifini ileten Beşiktaş'ın beklemeye geçtiği ifade edildi. Siyah beyazlı ekip, Arsenal'den gelecek cevaba göre teklifi revize edebilir. Beşiktaş'ın bu transferi akşam saatine kadar yetiştirmesi durumunda, Elneny UEFA listesine eklenecek.

BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI

Mohamed Elneny, 2019 yılında Beşiktaş'a kiralık olarak gelmiş ve etkili oyunuyla siyah beyazlı ekibe iyi katkı vermişti. Bu yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da almak istediği Mısırlı oyuncuyu takıma katmak isteyen Beşiktaş'ın yeniden kiralama formülünü uygulaması bekleniyor. Elneny'nin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak görülüyor.