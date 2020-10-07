Beşiktaş, o futbolcuları TFF'ye bildirmedi!
Beşiktaş; Tyler Boyd, Jeremain Lens, Douglas ve Isimat-Mirin'i Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen kadroya dahil etmedi.
Beşiktaş kadrosun 18 yabancı bulunduruyor.
Siyah-beyazlı takım, bu sayıyı 14'e düşürmek durumunda.
Yabancı oyuncu sayısının çok olması, teknik heyet ve yönetimi düşündürüyor.
A Spor'da yer alan habere göre; yeni transferleri Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'e lisans çıkartan Beşiktaş'ta daha kadro dışı bırakılan Douglas, Isımat-Mirin ve Jeremain Lens haricinde Tyler Boyd da Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen listede yer almadı.
Buna göre 4 oyuncuya lisans çıkartılmayacak ve yabancı oyuncu sayısı 14'e düşmüş olacak.