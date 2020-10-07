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Beşiktaş, o futbolcuları TFF'ye bildirmedi!

Beşiktaş; Tyler Boyd, Jeremain Lens, Douglas ve Isimat-Mirin'i Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen kadroya dahil etmedi.

Beşiktaş, o futbolcuları TFF'ye bildirmedi!

Beşiktaş kadrosun 18 yabancı bulunduruyor.

Siyah-beyazlı takım, bu sayıyı 14'e düşürmek durumunda.

Yabancı oyuncu sayısının çok olması, teknik heyet ve yönetimi düşündürüyor.

A Spor'da yer alan habere göre; yeni transferleri Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'e lisans çıkartan Beşiktaş'ta daha kadro dışı bırakılan Douglas, Isımat-Mirin ve Jeremain Lens haricinde Tyler Boyd da Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen listede yer almadı.

Buna göre 4 oyuncuya lisans çıkartılmayacak ve yabancı oyuncu sayısı 14'e düşmüş olacak.

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