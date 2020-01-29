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Beşiktaş, Oğuzhan’ı Feyenoord’a kiraladı

Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özkayup'u Hollanda ekiplerinden Feyenoord'a kiraladı.

Beşiktaş, Oğuzhan’ı Feyenoord’a kiraladı

Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özkayup'u Hollanda ekiplerinden Feyenoord'a kiraladı.

Siyah-beyazlı ekibin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Oğuzhan Özyakup'un transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Özyakup, 2019-20 sezon sonuna kadar Feyenoord Rotterdam'a kiralanmıştır" denildi.

Tecrübeli futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Ligde 12 maça çıkarken, bir asist ve bir gol kaydetmişti.

Kaynak: İHA



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