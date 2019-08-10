Beşiktaş Panathinaikos maçı hangi kanalda | Beşiktaş Panathinaikos maçı ilk 11

İki futbol takımı Beşiktaş Panathinaikos karşı karşıya geliyor. Yapılan Kulüpler Arası Dostluk Maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Beşiktaş Panathinaikos maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Beşiktaş Panathinaikos canlı izleme linki var mı? İşte Beşiktaş Panathinaikos ilk 11...

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda taraftarlarının önüne çıkacak olan Kara Kartal sezon öncesi moral depolamak için sahada olacak.

Önümüzdeki günlerde Sivasspor ve Göztepe ile mücadele edecek siyah beyazlı takım transferin sessiz takımları arasında yer almış ardından da merakla beklenen isimleri açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde de Galatasaray ile karşı karşıya gelen Panathinaikos ise müsabakadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Adem Büyük ve Ryan Donk'un gollerine engel olamayan Yunan ekibi mücadelenin sonlarına doğruysa daha etkin olmuştu.

Yeni transferlerini bir kez daha sahada görme fırsatı bulacak olan Beşiktaş karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Sezon öncesi sıkı bir hazırlık yapan siyah beyazlı takım şampiyonluk parolasıyla lige başlayacak.

Beşiktaş Panathinaikos maçı hangi kanalda

Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ın hazırlık maçı 10 Ağustos 2019 Cumartesi günü (bugün) ekranlarda olacak. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma Spor Smart ekranlarından da canlı olarak takip edilebilecek.

Beşiktaş ile Panathinaikos arasındaki hazırlık maçına kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi başta Beşiktaşlı futbolseverler olmak üzere yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, Beşiktaş Panathinaikos hazırlık maçına ilişkin tüm detaylar...

Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile hazırlık maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma siyah-beyaz ekibin yeni sezon öncesi son hazırlık maçı olacak. Mücadele SMART SPOR'dan canlı yayınlanacak.

İki futbol takımı Beşiktaş Panathinaikos karşı karşıya geliyor. Yapılan Kulüpler Arası Dostluk Maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Beşiktaş Panathinaikos maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Beşiktaş Panathinaikos canlı izleme linki var mı? İşte Beşiktaş Panathinaikos ilk 11...

İstanbul kampının ilk bölümünde Riva'da Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u 7-1 mağlup eden Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında ise gol dahi atamadı.

Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Eibar'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, Apollon Larisas ile golsüz berabere kaldı. Üçüncü karşılaşmasında Udinese'ye 2-0 yenilen Beşiktaş, son maçında da Brescia'ya aynı skorla mağlup oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Victor Ruiz, Tyler Boyd ve Douglas, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Siyah-beyazlı kulüp bu akşamki karşılaşmanın biletlerini 40 liradan satışa sundu.

Beşiktaş Panathinaikos maçı ilk 11