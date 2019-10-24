Beşiktaş Park’ta ‘Avcı istifa’ sesleri

Beşiktaş'ın Braga ile karşılaştığı mücadelede konuk ekibin 2-1 öne geçmesinin ardından tribünler Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı istifaya çağırdı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş, Braga ile karşı karşıya gelirken, mücadelenin 80. dakikasında konuk ekip 2-1 öne geçti. Bu dakikadan sonra tribünler Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı istifaya çağırdı. "Avcı istifa" tezahüratları yapan siyah-beyazlılar, ayrıca Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Sergen Yalçın lehine de tempo tuttu. Avcı'ya tepki gösteren siyah-beyazlılar, Braga'nın 2. golünde hata yapan Caner Erkin'i de top ayağına geldiğinde yuhaladı.

Kaynak: İHA