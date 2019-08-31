Beşiktaş Park’ta seri 13 maça çıktı

Evinde 12 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle seriyi 13 maça çıkardı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 3.haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Evinde 12 maçtır yenilgi yüzü göremeyen ve bu maçlarda 9 galibiyet 3 de beraberlik çıkaran siyah-beyazlılarda Beşiktaş Park'taki yenilmeme serisi 13 maça çıktı.

Beşiktaş, taraftarı önündeki son mağlubiyetin 11 Kasım 2018 tarihinde oynanan 2-1'lik Sivasspor maçında almıştı.

Avcı son dakikaları not etti

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizepor maçının 85. dakikasından itibaren elindeki defterine bir takım notlar alması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA