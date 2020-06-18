Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019-20 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Pedro Rebocho, Futbol Takımımızın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenman öncesinde; Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.

Pedro Rebocho’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

PEDRO REBOCHO KİMDİR?

23 Ocak 1995'te Portekiz'in Evora kentinde dünyaya gelen Pedro Miguel Braga Rebocho, futbol hayatına Benfica'nın altyapısında başladı. 13 yaşına geldiğinde Benfica'nın U15 takımında kendine yer bulmayı başardı. Sırasıyla U17 ve U19 takımlarında da forma giyen Rebocho, 19 yaşında geldiğinde B takıma yükseldi. B takımda 60 maça çıkarak 3 kez ağları havalandırdı ve 6 asist yaptı.

Burada 2 sene oynadıktan sonra ilk profesyonel takım deneyimini gerçekleştirmek üzere 2016'da bedelsiz olarak Moreirense'ye transfer oldu. Burada daha fazla süre alma şansı bulan Rebocho, 34 karşılaşmada görev aldı ve 6 asistlik katkı sağladı. Kariyerindeki tek kupasını da Moreirense'de kazanan Rebocho, 2016-17 sezonunda Taça da Liga adıyla bilinen Portekiz Lig Kupası'nı kazandı. Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerinde toplayan oyuncu, 1 sene sonra 550 bin euro'ya Fransa'nın yolunu tutarak Guingamp'a gitti.