Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turlarına katılma şansını elde etmişti. Devler Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan başlayan siyah beyazlılar, Yunanistan'ın PAOK takımına 3-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti. Bu yenilgiyle yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu maçında, Portekiz takımlarından Rio Ave ile karşılaşacak. Rio Ave, Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan başlamış Borac Banja takımın 2-0 mağlup etmişti. Peki, Beşiktaş - Rio Ave maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - RİO AVE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş, Avrupa'nın 2 numaralı futbol turnuvasında ilk maçı Rio Ave karşısında çıkıyor. 24 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

24 Eylül 2020 Perşembe günü oynanacak olan maç Türkiye saati ile 20:00’de başlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu ise henüz belli değil. Türk temsilcilerinin Avrupa Ligi'ndeki maçlarını yayınlayan D-Smart'ın Beşiktaş - Rio Ave maçını da yayınlaması bekleniyor.

ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Henüz Türkiye'deki yayıncısı da belli olmayan Beşiktaş - Rio Ave maçını şifresiz yayınlayacak yabancı kanallarda belli değil. Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.