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  3. Beşiktaş - Rio Ave maçının ilk 11'leri belli oldu!

Beşiktaş - Rio Ave maçının ilk 11'leri belli oldu!

Beşiktaş Rio Ave maçı ile temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Tur eleme mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Beşiktaş - Rio Ave maçında ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar.

Beşiktaş - Rio Ave maçının ilk 11'leri belli oldu!

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Portekiz'in Rio Ave takımını ağırlayacak. Beşiktaş, Avrupa kupalarında geride kalan 223 maçta 84 galibiyet, 93 mağlubiyet aldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Ljajic, Boyd, Güven

Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, Tarantini, Augusto, Piazon, Geraldes, Carlos, Moreira

BEŞİKTAŞ - RİO AVE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Rio Ave maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma D-Smart 20. kanaldan canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Rio Ave maçını yayınlayan D-Smart 20. kanal nasıl izlenir?Beşiktaş - Rio Ave maçını yayınlayan D-Smart 20. kanal nasıl izlenir?

 

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