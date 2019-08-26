Beşiktaş - Rizespor maçı biletleri yarın satışa çıkıyor

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının biletleri yarın saat 11.00 itibariyle satışa çıkacak.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00'de satışa çıkacak. Bir kişinin en fazla 5 bilet alabileceği mücadele öncesinde bilet fiyatları da belli oldu. Biletler 100 TL ile 875 TL arasında değişiklik gösteriyor. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 265 TL

2. Kategori: 250 TL

3. Kategori: 225 TL

4. Kategori: 215 TL

5. Kategori: 180 TL

6. Kategori: 165 TL

7. Kategori: 110 TL

8. Kategori: 100 TL

VIP: 750TL

1903 A-E: 750 TL

1903 B-D: 825 TL

1903 C: 875 TL

Kaynak: İHA