Beşiktaş, Rosier için ilk teması kurdu: Sporting Lizbon'a satın alma opsiyonlu teklif yapıldı

Beşiktaş'ın Süper Lig'e ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasında önemli katkı sağlayan sağ bek oyuncusu Valentin Rosier'in kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah beyazlı yönetim yeniden harekete geçti. Muhabir Ertan Süzgün'ün özel haberine göre Beşiktaş, Beşiktaş, Valentin Rosier için Sporting Lizbon’a zorunlu satın alma opsiyonlu 1 yıl daha kiralamak için temasa geçti ve teklifi yaptı.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Valentin Rosier bu maçlada 3 gol attı, 6 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR

24 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ta kalmak istediğini belirtirken, Sporting Lizbon yönetiminin tutumu oyuncunun geleceğini belirleyecek.