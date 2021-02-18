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Beşiktaş, Rosier'in transferi için kolları sıvıyor

Beşiktaş performansı yükselen sağ bek Valentin Rosier'i bir sezon daha kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına erkenden başlayacak.

Beşiktaş, Rosier'in transferi için kolları sıvıyor

Sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Valentin Rosier'in muhteşem performansı Siyah-Beyazlı ekibi atağa geçirdi. Yönetim transfer dönemine yaklaşmadan yıldız sağ beki takımda tutmak için çalışmalara başlayacak.

SERGEN YALÇIN KALMASINI İSTİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın, Rosier'ın takımda kalmasını istiyor. Beşiktaş yönetiminin ilk olarak Portekiz kulübüne 1 yıllık daha kiralama teklifi sunacağı öğrenildi. Bunun nedeni ise Rosier'in piyasa değerinin 4.5 milyon Euro olması. Ekonomik sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar böylelikle Rosier'den düşük bir maliyetle 1 sezon daha faydalanmayı planlıyor.

Beşiktaş, Rosier için kolları sıvamaya başladı

ROSİER'İN TAKIMDA KALMAK İSTEMESİ AVANTAJ

Eğer bu hedefe ulaşılamazsa bu kez de 24 yaşındaki sağ bek için bonservis pazarlıkları başlayacak. Yönetim, Rosier'in Beşiktaş'ta oynama isteğini pazarlıklarda avantaja çevirmeyi düşünüyor.

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