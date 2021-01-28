Beşiktaş, rotayı Cenk Tosun'a çevirdi!

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider bitiren Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar'dan büyük katkı aldı. Ancak golcü oyuncunun alternatifinin bulunmaması nedeniyle bir golcü transferi için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Brezilyalı Hulk ile temaslarına devam ederken bir yandan Everton'da forma giyen Cenk Tosun'u da gündemine aldı.

Siyah beyazlılar, Hulk transferinin gerçekleşmemesi halinde Cenk'i sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.

PREMİER LİG'DE BEKLENENİ VEREMEDİ

2018 yılında 22,5 milyon Euro'ya Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Avrupa'nın en prestijli liglerinden birisi olan İngiltere Premier Lig'inde beklenen performansı gösteremedi. Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 1 gol attı. Golcü oyuncu 3 sezon boyunca Premier Lig'de çıktığı 54 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi.

Cenk Tosun, haziran ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi düzenli forma giymek istiyor.

Kulüplerin anlaşması halinde, 3 yıl önce 22,5 milyon Euro'ya Everton'a transfer olan Cenk, Beşiktaş'a geri dönecek.