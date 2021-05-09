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Beşiktaş sahildeki köprümeydan düzenlemesi kapsamında yıkılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından Beşiktaş meydan düzenlemesi kapsamında, Barbaros Bulvarı ile Çırağan Caddesi ve iskele arasında bağlantıyı sağlayan köprüyü kaldırma çalışması başlatıldı.

Beşiktaş sahildeki köprümeydan düzenlemesi kapsamında yıkılıyor

İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri şehir içi trafiğin en yoğun hissedilen bölgelerinden biri olan Beşiktaş'ta, üst geçit ve meydan düzenlemesi gerçekleştiriyor. Çalışmalar 6 etap halinde yapılacak ve 40 gün sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, düzenlemeler neticesinde Beşiktaş Meydanı'ndaki alanın büyüyeceğini belirterek, "Meydan projesi ile birlikte İETT otobüslerini yukarı alıyoruz. Meydan projesi bittikten sonra da en son etapta, metro şantiyesinin olduğu alanı da meydanlaştırarak, bölgeyi Beşiktaş Meydanı ile entegre hale getirmiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Meydanı'nda yapılacak düzenleme kapsamında sahil kenarındaki otobüs durakları Barbaros Bulvarı'na, Levent yönüne giden otobüs ve minibüslerin yanına taşınacak.

Proje kapsamında Beşiktaş Meydanı'ndaki yeşil alanların kapsadığı alan da genişletilecek.

KAYNAK:ANADOLU AJANSI

Beşiktaş sahildeki köprümeydan düzenlemesi kapsamında yıkılıyor

Beşiktaş sahildeki köprümeydan düzenlemesi kapsamında yıkılıyor

Beşiktaş sahildeki köprümeydan düzenlemesi kapsamında yıkılıyor

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