Beşiktaş sakatlıklardan başını kaldıramıyor! Batshuayi'nin Alanya maçında oynaması zor!

Milli ara öncesinde sakatlık yaşayan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Michy Batshuayi, yaklaşık 2 haftadır İngiltere'de tedavisini sürdürüyordu. Milli ara nedeniyle sakat oyuncularına kavuşarak Alanyaspor maçına tam kadro çıkmayı isteyen siyah beyazlı ekipte planlar beklenen şekilde ilerlemedi. Türkiye'ye döndükten sonra oyuncunun şikayetleri sonucu yapılan tetkiklerde Batshuayi'e "Akut Tonsillit" tanısı konulduğu ifade edildi.

'AKUT TONSİLİT' TANISI KONDU

Siyah beyazlı ekip resmi hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu haberde, "Futbolcumuz Michy Batshuayi'ye, sağ uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinin bir kısmını geçirdiği İngiltere'den dönüşünde, ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri sonrası yapılan değerlendirme neticesinde "Akut Tonsillit" tanısı konmuştur.

Futbolcumuz Michy Batshuayi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

ALANYASPOR KARŞILAŞMASINI KAÇIRACAK

Bu gelişme sonrasında oyuncunun yeniden ne zaman kadroya gireceği merak konusu haline gelirken, uzman isimlere göre Batshuayi, uzun süre istemeyen bu hastalığı kısa süre içerisinde atlatabilir. Ancak birçok kişiye göre hafta sonu oynanacak kritik Alanyaspor karşılaşmasında yıldız oyuncunun forma giyme ihtimalinin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.