Sosyal medyada bir anda yayıldı! FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü mü?Beşiktaş sakatlıklardan başını kaldıramıyor! Batshuayi'nin Alanya maçında oynaması zor!Başak Dizer iddiaları doğruladı! Bebek Tatlıtuğ geliyor!Evlenme ehliyet belgesi nedir? Nereden alınır? Evlenme ehliyet belgesi için gerekli belgeler neler? Evlilik için şart mı?Zalgris Kaunas - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Müge Anlı full izle 17 Kasım 2021 Çarşamba| 17 Kasım 2021 Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert full, tek parça izle YOUTUBEİstanbul'da Yusuf Çağrı Ekici isimli genç, anne babasını katlettikten sonra zehir içerek intihar etti!Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan , Devlet Bahçeli ile görüşecekFernando Muslera'dan büyük hata! Elemeler'de takımını zora soktu!Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 ve faiz kararı açıklaması!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. BEŞİKTAŞ
  4. Beşiktaş sakatlıklardan başını kaldıramıyor! Batshuayi'nin Alanya maçında oynaması zor!

Beşiktaş sakatlıklardan başını kaldıramıyor! Batshuayi'nin Alanya maçında oynaması zor!

Süper Lig'in ilk haftasından itibaren sürekli olarak sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'a golcü oyuncusu Michy Batshuayi'den kötü haber geldi. Bir süredir sakatlığı nedeniyle İngiltere'de tedavi gören yıldız futbolcunun dönüşünün ardından şikayetleri sonrasında Alanyaspor maçını kaçıracağı ifade edildi.

Beşiktaş sakatlıklardan başını kaldıramıyor! Batshuayi'nin Alanya maçında oynaması zor!

Milli ara öncesinde sakatlık yaşayan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Michy Batshuayi, yaklaşık 2 haftadır İngiltere'de tedavisini sürdürüyordu. Milli ara nedeniyle sakat oyuncularına kavuşarak Alanyaspor maçına tam kadro çıkmayı isteyen siyah beyazlı ekipte planlar beklenen şekilde ilerlemedi. Türkiye'ye döndükten sonra oyuncunun şikayetleri sonucu yapılan tetkiklerde Batshuayi'e "Akut Tonsillit" tanısı konulduğu ifade edildi.

'AKUT TONSİLİT' TANISI KONDU

Siyah beyazlı ekip resmi hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu haberde, "Futbolcumuz Michy Batshuayi'ye, sağ uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinin bir kısmını geçirdiği İngiltere'den dönüşünde, ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri sonrası yapılan değerlendirme neticesinde "Akut Tonsillit" tanısı konmuştur.

Futbolcumuz Michy Batshuayi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş sakatlıklardan başını kaldıramıyor! Batshuayi'nin Alanya maçında oynaması zor!

ALANYASPOR KARŞILAŞMASINI KAÇIRACAK

Bu gelişme sonrasında oyuncunun yeniden ne zaman kadroya gireceği merak konusu haline gelirken, uzman isimlere göre Batshuayi, uzun süre istemeyen bu hastalığı kısa süre içerisinde atlatabilir. Ancak birçok kişiye göre hafta sonu oynanacak kritik Alanyaspor karşılaşmasında yıldız oyuncunun forma giyme ihtimalinin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

Beşiktaş sakatlıklardan başını kaldıramıyor! Batshuayi'nin Alanya maçında oynaması zor!Beşiktaş sakatlıklardan başını kaldıramıyor! Batshuayi'nin Alanya maçında oynaması zor!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT